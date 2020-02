Samstag, 29. Februar 2020 um 17:00 in Olten Stadthalle Kleinholz - Damen SPL2

Nach dem Sieg vom vergangenen Samstag steht für die Oltner SPL2-Mannschaft ein weiteres wichtiges Spiel an. Sie treffen auf ein Team aus der höchsten Schweizer Liga und sind gewillt, sich weitere zwei Punkte auf ihr Konto zu holen.

Die jungen Gäste aus Bern konnten sich bisher in der Auf- und Abstiegsrunde zweimal durchsetzen. Sie gewannen gegen GC Amicitia und ebenfalls gegen die HSG Leimental. Wie auch unsere Damen scheiterten sie an Yellow Winterthur.

Die Mannschaft um Topscorer Anina Steiner spielt nun das dritte Jahr in der SPL1 und konnte sich immer wieder halten. Trotz vieler verletzter Spielerinnen haben die Gegnerinnen immer noch einen breiten, qualitativ starkes Kader. Die Dreitannenstädterinnen haben sich in der vergangenen Woche stark mit dem variantenreichen Spielstil der Gegnerinnen auseinandergesetzt und wollen an der guten Verteidigungsarbeit der vergangenen Woche anknüpfen.

Es kann ein spannendes Spiel erwartet werden. Kommt vorbei und unterstützt unsere Damen im Kampf um die nächsten zwei Punkte!

Hopp Oute!

Simona Negroni