Samstag, 23. November 2019 um 17.30 Uhr in der Kreuzbleiche St. Gallen, Brühl - Damen SPL2

Die HVO-Frauen spielen am Samstag das letzte Meisterschaftsspiel in diesem Jahr gegen den LC Brühl. Lange ist das erste SPL2-Meisterschaftsspiel her, als der HV Olten zu Hause mit 34:23 gegen den gleichen Gegner gewonnen hat. Aktuell haben beide Mannschaften aus neun Spielen jeweils 10 Punkte auf dem Konto. Der HV Olten musste in den letzten drei Spielen allerdings als Verlierer vom Platz. Beide Teams werden alles in die Waagschale werfen, damit sie das Jahr mit einem Sieg beenden können. Die Dreitannenstädterinnen werden mit Leidenschaft, Kampfwille und Spass die zwei Punkte nach Olten holen.

Anpfiff ist am Samstag, 23.11.2019 um 17.30 Uhr in der Kreuzbleiche in St. Gallen.

Hopp Oute!

Ivana Müller-Ravlic