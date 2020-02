Samstag, 22. Februar 2020 um 16.00 Uhr, Grioud Olten - SG HV Olten vs. HSG Leimental

Im dritten Spiel der Auf-/Abstiegsrunde SPL1/SPL2 trifft die SG HV Olten auf die HSG Leimental und somit auf einen bekannten Gegner. Die Spiele in der Qualifikationsrunde haben gezeigt, dass sich die beiden Teams nichts schenken, bis zum Ende kämpfen und sich durchaus auf Augenhöhe begegnen. Dies bestätigt auch die aktuelle Tabellensituation in der Auf-/Abstiegsrunde. Zwar liegen die beiden Teams mit 0 Punkten auf dem 5. und 6. Zwischenrang, doch schaut man sich die Resultate und Spielverläufe an, so haben beide unterklassigen Teams bewiesen, dass auch sie mit den SPL1 Teams mithalten können.

Im Bewusst sein, dass es nun für beide Teams gilt die „einfachen“ Punkte zu holen, wird ein spannendes Spiel garantiert sein. Die Oltnerinnen freuen sich auf zahlreiche Unterstützung bei diesem wichtigen Spiel. Hopp Oute.





Jana Wyss