Samstag, 19. Oktober 2019 um 14.00 Uhr, Giroud-Halle in Olten – Herren 1. Liga

Nach dem Cup-Knaller gegen Pfadi Winterthur steht für die Herren am Samstag, 19. Oktober das Meisterschaftsspiel gegen den TV Dagmersellen an. Am Donnerstag verkaufte der HVO seine Haut gegen Pfadi so teuer wie möglich. In den ersten 20 Minuten zeigten die Grün-weissen eine hervorragende Leistung gegen den NLA-Leader. Am Ende verlor man standesgemäss, doch die Jungs dürfen stolz sein auf ihre Leistung.

Der Cup ist nun also vorbei, jetzt geht es in der Meisterschaft weiter. Mit dem TV Dagmersellen wartet wiederum eine grosse Herausforderung auf die Oltner. Die Luzerner sind immer ein äusserst unangenehmer Gegner und die Partien in der Vergangenheit waren oft sehr eng. Für den neuen Oltner Assistenztrainer Sandro Bieri kommt es zum Wiedersehen, denn er war in Dagmersellen sowohl Spieler wie auch Trainer.



Hopp Oute!

Text: Marco Lorenz