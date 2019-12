Samstag, 14. Dezember 2019 um 18.00 Uhr, in Dagmersellen Chrüzmatt - Herren 1. Liga

Die Herren spielen ihr letztes Spiel der Qualifikation und zugleich die letzte Partie im 2019 in Dagmersellen. Bereits vor dieser Begegnung ist klar, dass der HV Olten als Sieger der Gruppe 3 in die Finalrunde steigen wird. Offen ist noch, wer die Oltner begleitet: im Fernduell zwischen Emmen und Altdorf wird der zweite Platz vergeben.

Der HV Olten schliesst mit der Begegnung gegen den TV Dagmersellen ein erfolgreiches Jahr ab. Nur ganz knapp wurde in der letzten Spielzeit der Aufstieg verpasst und nun konnte man sich in der starken Gruppe mit den beiden Absteigern aus der NLB durchsetzen und steht erneut in der Finalrunde. Ein schöner Zwischenerfolg, der so nicht einfach erwartet werden durfte, zumal einige Spiele knapp ausfielen und die Oltner fast in jeder Partie enorm gefordert wurden. Auch in der abschließenden Begegnung gegen Dagmersellen wird dies wieder der Fall sein und es braucht noch einmal eine Topleistung will man das Jahr erfolgreich abschliessen, damit man im Januar mit einem positiven Gefühl in die Runde der besten acht Teams der 1. Liga steigen kann.

Die Mannschaft bedankt sich herzlich für die Unterstützung im 2019 und wünscht der ganzen HVO-Familie frohe Festtage. Das Team freut sich auf die Spiele ab Januar und den lautstarken Support des Publikums in der Finalrunde.

Das Duell gegen den TVD beginnt um 18.00 in der Chrüzmatt in Dagmersellen.

Hopp Oute!

Marco Lorenz