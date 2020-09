Samstag, 12. September 2020 um 15.00 Uhr, in Olten Giroudhalle- Damen SPL2

Diesen Samstag steht schon das nächste Meisterschaftsspiel gegen die Damenmannschaft von BSV Stans an. Spielbeginn ist um 15:00 Uhr in der Giroudhalle in Olten. Aus dem 1. Meisterschaftsspiel gegen den LK Zug wurden die nötigen Schlüsse gezogen und die Damen sind bereit für ihre nächste Herausforderung.

Bereits in der vergangenen Saison trafen die Frauen des HV Olten zwei Mal auf den Gegner BSV Stans. Beim Heimspiel konnte mit einem Resultat von 30:26 gewonnen werden. Vier Monate später stand dann das Auswärtsspiel in Stans an, bei dem die Oltnerinnen knapp mit einem Resultat von 27:25 verloren.

Wir sind gespannt, welches Team am Samstag die bessere Leistung abrufen kann, und somit den Sieg nach Hause holt. Da es das erste Heimspiel ist, drücken wir den Frauen des HV Olten die Daumen und würden uns über jede Unterstützung freuen. Also, sei dabei am Samstag, 12.09.20 um 15:00 Uhr in der Giroud – Halle!

Hopp Oute!

Hopp die Grüene!

Antonia Rakaric