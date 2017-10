Im Sommer hat der Gemeinnützige Frauenverein Schöftland (GFV) erstmals einen abendlichen Kräuterspaziergang mit Anna Moser (Strohdachhaus Muhen) und vielen Interessierten durchgeführt. Am kommenden Montag, 30. Oktober 2017 um 18.30 Uhr können Sie Ihr Kräuterwissen weiter vertiefen. Der GFV bietet einen Kursabend mit Anna Moser in der Kochschule in Schöftland an. Lassen Sie sich in die Geheimnisse der Salbenherstellung einweihen. Melden Sie sich schnell an, es hat noch einige Plätze frei. www.gfv-schoeftland.ch .