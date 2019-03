Den zweiten Teil der Kidsliga absolvierten die Nachwuchsschwimmer des SC Fricktal in Grenchen. Die Jüngsten (Jg. 11 und jünger) starteten über 25m Kraulbeinschlag, 25m Freistil- und 50m Rückenschwimmen. Bei den 9-Jährigen standen 25m Kraulbeinschlag, 25m Schmetterling- und 100m Rückenschwimmen auf dem Programm und die 10-Jährigen hatten 25m Kraulbeinschlag, 50m Schmetterling und 100m Rückenschwimmen zu bewältigen. Hinzu kamen noch mixed-Staffeln pro Altersklasse.

Die Fricktaler erzielten bei fast allen Starts neue Bestzeiten und konnten fünf Medaillen und mehrere vordere Platzierungen mit nach Hause nehmen. Über 4x25m Freistil mixed siegten bei den 9-Jährigen Daina Berzins (Hellikon), Xenia Zolliker (Gipf-Oberfrick), Tijen Mercangöz (Stein) und Joshua Schweizer (Zeiningen). Die 10-Jährigen schlugen mit Emre Bostan (Stein), Azra-Nur Cakmak, Andrin Gallert und Nio Schiess (alle Frick) als zweitschnellste an.

In den Einzelrennen schwamm Azra-Nur Cakmak zu Silber über 50m Schmetterling (49,65 B) und zu Bronze in 1:43,56 (B) über 100m Rücken. Emre Bostan holte Bronze in 23,57 (B) über 25m Beinschlag.

In die Top Ten kamen folgende Schwimmer: Daina Berzins mit Platz 7 über 100m Rücken (1:56,92 B), Valeria Cubito (Jg. 09, Frick) mit Platz 7 über 50m Schmetterling (54,16 B), Andrin Gallert mit Platz 8 über 100m Rücken (1:49,96 B) vor Nio Schiess auf Platz 9 (1:50,19 B) und Joshua Schweizer mit Platz 6 in 25,68 (B) über 25m Schmetterling. Bei ihrem ersten Wettkampf holte Norina Gallert (Jg. 11, Frick) Platz 9 über 50m Rücken (1:12,98 B).

Xenia Zolliker (Jg. 10, Gipf-Oberfrick) erreichte Platz 11 über 100m Rücken (2:01,33 B). Enes Ajrulovski (Jg. 09, Stein) wurde 15. über 100m Rücken (2:40,71), Lorenzo Cannella (Jg. 09, Frick) 13. über 25m Beinschlag (28,72 B). Chiara Gosteli (Jg. 10, Eiken) und Jenson Schmid (Jg. 09, Gipf-Oberfrick) sicherten sich Platz 15 über 25m (30,37 B) bzw. 50m Schmetterling (1:16,03 B). Tijen Mercangöz erschwamm Platz 13 über 100m Rücken (2:07,52 B).