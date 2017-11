Der Tennisclub Aarau blickt auf eine sehr schöne und erfolgreiche Sommersaison zurück. Unsere 428 Mitglieder waren sowohl auf, als auch neben dem Platz aktiv und es fanden wieder zahlreiche gesellige Anlässe statt. Der TCA dankt seinen Mitgliedern und Sponsoren für die Treue und das Vertrauen in unseren Verein! Wir wünschen allen eine angenehme und verletzungsfreie Wintersaison! Unsere Traglufthalle steht auch dieses Jahr allen Mitgliedern, wie auch Nichtmitgliedern zur Verfügung. Die Reservation kann wie gewohnt über http://www.gotcourts.ch oder per E-Mail an clubverwaltung@tennis-aarau.ch getätigt werden.