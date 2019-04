Die RMS Titanic stach am 10. April 1912, in Southampton in See. Sie galt damals nicht nur als das grösste Schiff der Welt, sondern auch als eines der sichersten und luxuriösesten. Dennoch kam es nur 5 Tage später zu einer der grössten Katastrophen der Seefahrt. Rund 1500 der 2200 Personen an Bord ertranken oder starben an Unterkühlung. Die Jungfernfahrt der Titanic inspiriert seither unzählige Kunstschaffende der Literatur, der bildenden Kunst und der Schauspielerei sowie Reedereien auf der ganzen Welt.

Clive Palmer, der australische Bergbau-und Tourismusmilliardär plant derzeit den Bau einer zweiten Titanic, die der ersten in möglichst vielen Details entsprechen soll. Die Jungfernfahrt der Titanic II war ursprünglich für 2016 geplant, wurde aber immer wieder hinausgeschoben. Derzeit rechnet man damit, dass sie ab 2022 regelmässig die Linie Southhampton-New York befahren wird. Natürlich wird sie der RMS Titanic nur äusserlich gleichen. In Punkto Comfort, Technik und Sicherheit wird sie heutigen Massstäben entsprechen. Für Tickets in einer der Luxussuiten auf der Jungfernfahrt wurden bereits von mehreren Interessierten 1 Million US-Dollar geboten. Inbegriffen im Ticketpreis sollen auch die Ausstattung der Passagiere mit originalgetreuen Kleidern sein, damit die Überfahrt zu einem historischen Erlebnis werden kann.

Die Gäuer Spielleute verbinden bei ihrem Projekt «Emma und die Titanic» den Blick in die Zukunft, auf die Titanic II, und den Blick zurück ins Jahr 1912. Sie zeigen dabei die Unterschiede der Klassen auf, welche sich damals wie heute nicht nur in Schiffskabinen zeigen, sondern vielmehr das Leben und die Lebensweise der Betroffenen prägen.

Spieldaten: Freitag, 23.08.2019 – Samstag, 14.09.2019. Homepage: www.gaeuer-spielleute.ch