Am Sonntag, 31. März 2019 führt der SATUS Möriken-Wildegg in der Dreifachturnhalle Hellmatt die Rhönrad Schweizermeisterschaft 2019 durch. Die besten Rhönrad-Turnerinnen und Turner der Schweiz messen sich in verschiedenen Disziplinen. Der ganztägige Wettkampf ist öffentlich und der Eintritt kostenlos.