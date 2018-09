Die gemischten Chöre Muntelier und Riniken haben ein gemeinsames Chorprojekt erarbeitet. Unter dem Titel «Rendez-vous der Tiere» präsentieren sie ein Konzert mit Werken aus verschiedenen Epochen, welche mit Tieren oder Tierstimmen zu tun haben. Neben bekannten Werken erklingen auch neue, überraschende, ungewohnte Klänge. Das Konzert verspricht Unterhaltung und Abwechslung.

Durch die Zusammenarbeit verdoppelt sich der Chor im Vergleich zur normalen Grösse und ermöglicht eine Konzerttournee für die Riniker nach Murten und für die Muntelierer nach Riniken.

Die Konzerte finden statt am

Samstag, 3. November 2018 , 19.00 h und

Sonntag, 4. November 2018, 17.00 h im Rathaussaal in Murten

Samstag, 10. November 2018, 17.00 h und

Sonntag, 11. November 2018, 17.00 h in der Turnhalle Riniken

Das musikalische Programm Rendez-vous der Tiere folgt den Spuren von Tieren in Kompositionen aus verschiedenen Epochen von der Renaissance bis in die Gegenwart. Darunter sind Werke über Tiere, in welche auch Tierlaute mit einkomponiert sind, wie z.B. in Banchieris «Contrappunto bestiale» oder in Whitacres «Animal Crackers», Werke zu Geschichten mit Tieren wie Hermann Suters «Die Schäferin und der Kuckuck», oder Werke, die auf eine andere Weise mit Tieren verknüpft sind wie Pantillons «Ranz des vaches», ein sängerischer Ruf, um die Kühe zum Melken herbeizulocken.

Beide Chöre haben mit grosser Lust an den verschiedenen Werken gearbeitet und freuen sich sehr, ein abwechslungsreiches Programm zu präsentieren.