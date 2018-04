An der Schweizermeisterschaft im Single Lift der SDFPF (Einzeldisziplinen Kniebeuge, Bankdrücken, Kreuzheben, je drei Versuche, bester zählt) vom vergangenen Samstag, 14. April in Zuchwil SO gewann Ramon Gysin jeweils den Schweizermeistertitel und die Best Lifter Trophäe (über alle Gewichtsklassen) im Kniebeugen und Kreuzheben.