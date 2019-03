Sei es bei den Jüngsten Nathan Sommer, welcher in der Kategorie Découverte startet und dort zu den Besten gehört. Auch in der Kategorie Poussins gehören Alec Oberli zu den Topfavoriten. Bei den Benjamins wird sich dieses Jahr zum zweiten Mal Janis Hofer zeigen können.

Der offizielle Startschuss in der Schweiz wird dann am 19. Mai sein mit den ersten Swiss-Cup-Lauf in Palezieux. Vorab wird aber der Club von Vordemwald noch ein internes Vereinsturnier am 28. April 2019 durchführen in der Trial Trainingshalle auf dem Leidenberg in Brittnau.

In der Kategorie Minimes gehört Sheyla Wipf ebenfalls zu einer Podestplatzanwärterin. Noel Wipf, sowie auch Forian Hofer werden dieses Jahr bei den Junioren starten und ebenfalls zum ersten Mal am der Schweizermeisterschaft, sowie auch an den Welt Cup's teilnehmen können. Unser Elite-Fahrer Jonas König startet dieses Jahr unter den Top 5 in der Kategorie Elite.

Interessante Daten für die Bevölkerung Vordemwalds sind einerseits sicher der Swiss Cup im September. Was aber auch ganz spannend sein wird, ist die Schweizermeisterschaft welche in Moudon stattfinden wird am 29. Juni 2019.

Sämtliche Daten der verschiedenen Wettkämpfe im In- und Ausland sind auf der Homepage vom Radfahrer Verein Vordemwald (www.rvvordemwald.ch) ersichtlich.