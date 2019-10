Projekt «Eispark Horriwil» dank vielen Helfern realisiert

Vor über einem Jahr entstand die Idee, in Horriwil einen Eispark für die Region zu betreiben. Dank einem engagierten Team und diversen Gönnern und Wohlgesinnten steht seit kurzem auf dem Schulhausgelände in Horriwil ein Eispark für alle zur Benutzung bereit. Das Projekt konnte dank dem neu gegründeten Verein Eispark Horriwil und unzähligen freiwilligen Helfern aus vielen Dorfvereinen realisiert werden. Am vergangenen Wochenende wurde die wetterunabhängige, energetisch sinnvolle Kunststoff-Eisbahn mit rund 20 Helfern aufgebaut. Nun steht der Park für jegliche sportliche Aktivität für alle aus der Region zur Verfügung. Für ein kleines Eintrittsgeld kann die Anlage für Schlittschuhlaufen, Eishockey oder Eisstockschiessen genutzt werden. Neben dem Eisfeld wird ein Gastrostübli betrieben mit einem breiten Angebot an Essen und Getränken. Unter anderem wird es ein feines Fondue geben aber auch Hot Dogs, Kürbissuppe und Pizza-Chüechli stehen auf der Karte. Auf jeden Fall wird es für jeden Geschmack etwas auf und neben dem Eisfeld geben. Wir danken schon jetzt allen Helfern und Besuchern und wünschen allen eine gelungene Fahrt.