Am diesjährigen Procap Netzballturnier in Olten nahmen von unserem Verein PluSport Region Olten wieder drei Mannschaften teil. Die Teilnehmer/innen wurden in zwei verschiedene Stärkeklassen eingeteilt, damit alle eine faire Chance haben. Die Spiele begannen bereits am Morgen, zum Glück haben alle genug geschlafen. Gut gelaunt und mit voller Tatendrang spielte sich die Gruppe Obelix durch den ersten Match. Trotz den Anfeuerungsrufen und Jubel der anderen zwei Gruppen war dieser leider nicht so erfolgreich. Aber keine Sorge, die Gruppe Obelix schaffte es trotzdem auf das Podest. Die Gruppe Idefix hatte es leider mit starken Gegnern zu tun. Doch sie haben sich gut geschlagen und noch den 5. Platz erreicht. Die Gruppe Asterix wurde in eine andere Stärkeklasse eingeteilt und sie mussten hart kämpfen. Die Ausdauer hat sich gelohnt, sie haben schlussendlich den 1. Platz erreicht. Bravo an alle!

Alles in allem war es ein tolles Turnier und alle hatten ihren Spass daran. Bis zum nächsten Jahr.