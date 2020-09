Probeweekend Chräieschränzer Egerkingen 2020

Auch in diesem Jahr fand das Probeweekend der Chräieschränzer statt. Aufgrund Corona fühlten wir uns auf heimischen Egerkinger Boden wohler. Unter der Leitung unseres Tambi-Teams, Nathalie Rütimann und Andy Spiegel, durften wir unser Repertoire feilen und festigen. Mit unseren sechs neuen Zwergschränzer hat unsere Gugge eine Verjüngungskur erhalten. Der neue Mix, an jungen und erfahrenen Aktivmitgliedern, macht es aus, dass ein stimmiger Zusammenhalt herrscht. Sei es während der Registerproben oder beim gemütlichen Zusammensein am Abend. Damit die alten Guggengeschichten nicht vergessen gehen, wurde ein Chräie-Quiz mit Anekdoten der vergangenen 31 Chräiejahren gespielt.

Mit etwas wunden Lippen und Händen, aber grosser Motivation starteten wir nach einer kurzen Nacht in den zweiten Probetag. Nach dem obligaten Warm-Up durften wir unseren Ehrenmitgliedern mit grosser Freude und Nervosität ein Ständeli spielen. Beim anschliessenden Apéro wurden Ideen zu einer corona-konformen Fasnacht 2021 kreiert. Wir Chräieschränzer sind bereit mit unserer Freude für die Musik auch in den aktuellen herausfordernden Zeiten Freude zu verbreiten. Musik darf man zum Glück auch mit Abstand geniessen. Wir proben fleissig weiter, damit wir hoffentlich schon bald viele Zuhörer begeistern dürfen.