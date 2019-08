Wie schnell wir dem Herbst entgegen gehen und wir die ersten Einkäufe für den Herbst und Winter getätigt haben. Bereits jetzt liegen neue Gesellschaftsspiele für Sie bereit. Erwähnenswert das Spiel des Jahres 2019 L.A.M.A.

Anfang Sommerferien konnten wir mit einem grossen Spielbereich am Familienplausch im Reusspark mithelfen. Besucher aller Altersstufen fanden Beschäftigung und Abwechslung bei uns. Die Kleineren bis ganz Kleinen im Fahrzeugpark und die älteren an den Grossspielen bei einem Familienduell. Alle konnten in dieser Zeit an unserem Wettbewerb teilnehmen.

Am vergangenen Dienstag, 27.08.19, wurden die Gewinner zur Preisverleihung in die Ludothek eingeladen. Doris Roth verteilte den 1. Preis an Fam. Vasanthan, den 2. Preis an Fam. Bosshart und den 3. Preis erhielt Fam. Bühlmann. Alle erhielten ein Jahresabo der Ludothek Mellingen und einen Gutschein in unterschiedlicher Höhe für Spielausleihen. Wir gratulieren allen Gewinnern und wünschen Ihnen viel Spass beim Spielen.

Zu Beginn der Sommerferien 2019 verliessen uns Cati Kohler und Claudia Müller. Wir danken ihnen für ihren Einsatz und das Engagement. Wir wünschen den Beiden auf dem weiteren Weg alles Gute.

Solche Rücktritte verlangen die Suche nach neuen Helfer. Falls sie Interesse haben, melden sie sich doch bitte bei Frau Doris Roth 056 491 03 71 oder via E-Mail info@ludothek-mellingen.ch

Besuchen Sie uns in der Ludothek Mellingen und lassen Sie unser Angebot auf sich wirken. Vielleicht bekommen sie Lust und Freude etwas zuhause auszuprobieren oder in unserem Verein aktiv mitzuwirken. www.ludothek-mellingen.ch / www.agf-online.ch/mellingen

Viel Spass!