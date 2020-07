Postulat Fraktion CVP vom 22. Juni 2020 betreffend Belebung und Aufwertung der Landstrasse

Die CVP Wettingen ersucht den Gemeinderat Massnahmen zur Belebung der Landstrasse zu prüfen.

Um die Landstrasse attraktiver zu machen muss sie ihr Image als reine Durchfahrtsstrasse abstreifen. In zeitlich regelmässigen Abständen soll die Landstrasse zwischen Raben- und EW-Kreisel gesperrt und für den Wochenmarkt genutzt werden. Zu diesem Zeitpunkt sollen auch Begleitanlässe stattfinden können (z.B. Sportanlass, Musikdarbietung, Streetfood-Stände etc.). Der Wochenmarkt findet nach wie vor drei Mal im Monat auf dem Rathausplatz statt und an einem zu definierenden Zeitpunkt im Monat auf der Landstrasse und dem angrenzenden Zentrumsplatz. Der Versuch wird vorerst auf einen Zeitraum von einem Jahr begrenzt.

Die Geschäfte an der Landstrasse haben mit sinkender Laufkundschaft zu kämpfen, was teilweise eine direkte Auswirkung des Tägiparks ist. Eine attraktive und regelmässig genutzte Landstrasse kann dazu beitragen, dass sich wieder mehr Leute an diesem Ort aufhalten wovon die angrenzenden Läden direkt profitieren. Die einzelnen Geschäfte werden aufgefordert, sich an den Anlässen zu beteiligen und die Landstrasse mit eigenen Verkaufs- und Verpflegungsständen, Werbeaktionen etc. zu bespielen. Der HGV Wettingen wird in dieses Konzept mit eingebunden. Es bestehen diverse Möglichkeiten, die Landstrasse in bereits bestehende Aktionen wie Chlauseinzug, Adventsmarkt, Suppentag mit einzubeziehen. Ein weiteres belebendes Element stellen Aktionen von Jugend- und Sportvereinen dar, die die Landstrasse für eigene Aktionen und für die Mitgliederwerbung nutzen können. Die Vereine können sich damit der breiten Öffentlichkeit präsentieren. Die Landstrasse soll nicht nur eine Durchfahrtsstrasse sein, sondern zusammen mit dem Zentrumsplatz zu einer belebten und vitalen Zone werden.

Durch die zeitlich begrenzte Versuchsphase von einem Jahr entstehen Kosten, die überschaubar sind.

Im Namen der Fraktion CVP Wettingen

Markus Zoller