In Uster stand am Wochenende unter anderem der letzte National League Wettkampf an. Laura Jakober wurde tolle 8. und in der Gesamtwertung 7., Alexa Magallon wurde 8. und erzielte den 9. Gesamtrang. Giacumin Cattelan wurde in Uster 10. und schaffte den 14. Rang im National League-Ranking. Daneben standen noch weitere Wildcats in verschiedenen Kategorien von der TRI Circuit School bis zur Competition und Team-Wettkampf im Einsatz.

Am Basler Bruggelauf gabs ebenfalls einen Podestplatz: Michel Stalder wurde in seiner Alterskategorie Dritter (overall 5.) und Patrick Wiederkehr Zwölfter (Gesamtwertung 32.)