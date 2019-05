Am vergangenen Samstag, 4 Mai 2019 fand in Herznach das alljährliche Plausch-Handballturnier statt.

Bei besser als erwartetem Wetter und teilweise sogar einigen Sonnenstrahlen wurde am Freitagabend mit dem Feierabendbier auf dem Sporzplatz in Herznach gestartet, bevor am Samstagmorgen das eigentliche Handballturnier startete.

Mit 16 kunterbunten Mannschaften, verteilt auf die Kategorien schwach und stark, begannen am Samstagmorgen die Vorrundenspiele. Die motivierten Teams trotzten dem zum Teil strömenden Regenfall und den immer eisiger werdenden Temperaturen und lieferten sich einen fairen Wettkampf um den heiss begehrten Pokal. In den bei Schneefall stattgefundenen Finalspielen sicherte sich schliesslich die Mannschaft „Bockstössigi Himbeerbuebe“ den Sieg in der Kategorie schwach und die Mannschaft „Dafiganos“ den Turniersieg in der Kategorie stark.

An der anschliessender Party in der Turnhalle unter dem Motto „Spring Break“ konnten die Mannschaften und die Besucher das diesjährige Handballturnier noch bis in die frühen Morgenstunden feiern und ausklingen lassen.

Herzlichen Dank allen TeilnehmerInnen und BesucherInnen die dem Winterwetter widerstanden haben und den Weg auf den Sportplatz Herznach gefunden haben!