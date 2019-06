Was für ein Wochenende: Am Pfingstmeeting in Zofingen sprintet sich Valentina Rosamilia mit 2:08.83min zum Sieg über 800m und unterbietet zugleich in ihrem ersten Saisonrennen die U20-EM Limite (2:10.00) und die EYOF-Limite (2:15.00) deutlich. Zudem läuft Anaïs Röhler einen neuen Vereinsrekord über 5000m. Lukas Baroke wirft in Deutschland einen neuen Hammerwurfrekord. In Wohlen waren die Nachwuchsläufer äusserst erfolgreich und am gestrigen Meeting in Basel konnte Joël Flury in seinem ersten Saisonrennen über 400m gleich eine neue persönliche Bestleistung aufstellen.

Pfingstlauf Wohlen

Piccolo Knaben 350m

20. Yanis Diriwächter 1:41.8 min



Piccolo Mädchen 350m

6. Lia Hermida 1:32.6 min

7. Joya Leonie Seidel 1:33.2 min



Schüler C 1km

1. Levin Hermida 3:21.4 min

11. Nevio Andrin Seidel 3:46.8 min



Schülerinnen C 1km

3. Sina Diriwächter 3:38.5 min

11. Elina Gloor 4:10.7 min



Schülerinnen B 1,6km

1. Riana Gloor 5:41.5 min

4. Luna Herren 6:01.3 min

6. Luana Sophie Seidel 6:11.1 min



Schüler A 1,6km

1. Adriano Rosamilia 5:06.3 min

2. Robin Gloor 5:32.6 min

3. Lukas Ellenberger 5:49.2 min



Schülerinnen A 1,6km

10. Jessica Ellenberger 6:19.7 min

15. Tess Dietiker 7:17.6 min



Männliche Jugend B 1,6km

2. Matthias Richner 5:21.4 min



Pfingstmeeting Zofingen, 08.06.2019

Meier Enrico: 100m 11.78s (0.4) / 200m PB 24.21s (1.0)

Leone Gianmaria: 100m 12.00 (0.8) / PB 24.31s (0.8)

Wicki Silvan: 200m 21.30s (-0.2)

Fricker Cyrill: 800m PB 1:59.84min

Röhler Anaïs: 5000m 18:27.96min Vereinsrekord!

Gloor Michelle: 100m 12.28s (-1.2)

Petrò Léa: 200m PB 25.64s (1.4)

Taimako Malimba: 200m 26.73s (0.6)

Rosamilia Valentina: 800m PB 2:08.83min U20-EM- und EYOF-Limite!

Archidiacono Anna: 100m Hürden SB 14.46s (1.2)

Baumann Angela: Drei 9.84m (1.4)



Hammerwurfmeeting Fränkisch-Crumbach

Baroke Lukas: Hammer (6kg) PB 57.27m Vereinsrekord!



Susanne Meier Memorial Basel, 10.06.2019

Meier Enrico: 100m 11.89s (-0.7) / 11.88s (-0.1)

Leone Gianmaria: 100m 12.04s (0.0) / 12.16s (0.5)

Salathe Philip: 100m 12.30s (0.0) / Weit 5.36m (-0.2)

Kaufmann Florian: 100m SB 12.07s (1.0)

Flury Joël: 400m PB 47.52s

Rohr Silvan: 400m 52.04s

Baroke Max: Stab 4.00m

Zingg Daniel: Stab 3.60m

Zinng Timo: Stab 3.60m

Stukator Fabio: Stab 3.20m

Fischer Lukas: NM

Gloor Michelle: 100m 12.14s (0.8) / SB 12.07s

Fiore Joana: 100m SB 12.97s (0.0) / 13.02s (0.7)

Okpala Marion: 100m PB 13.43s (0.0) / 13.48s (0.3)

Coric Caorlina: 100m PB 13.35s (0.6) / 100m Hürden 84.0 DNF (0.3)

Petrò Léa: 400m 57.30s

Archidiacono Anna: 100m Hürden 84.0 14.75s (0.3)

Gysi May-Madeleine: 100m Hürden 84.0 15.59s (0.3) / Drei 10.77m (0.3)

Moll Leonie: Stab 3.20m

Schaffner Carol: Stab 3.00m / Hammer 4kg 29.98m

Schaffner Mara: Stab 3.00m

Wick Selina: Stab 2.80m