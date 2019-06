Am 30. Mai reiste der PC Trimbach mit einer starken Mannschaft an’s Tête à Tête Turnier beim PC Fischergut in Rheinsulz. Tête à Tête heisst: Jeder Spieler tritt alleine gegen einen Spieler einer anderen Mannschaft an. Bei wunderbarem, heissem Wetter konnten 5 Runden gespielt werden. Der PC Trimbach belegte von 68 Spielern mit Willi Sommer (Rang 3) Christian Neff (Rang 8) und Roly Dünner (Rang 16) 3 sehr gute Plätze. Mit insgesamt 7 Spielern konnte der PC Trimbach wiederum eine ansehnliche Mannschaft stellen.