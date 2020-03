Pasta del Amore – Ein unbeschwerter Comedy-Abend

Am Freitag, 13. März 2020, kurz bevor das kulturelle Leben zum Erliegen kam, servierte der Kulturkreis Däniken einen Leckerbissen mit dem Comedy-Duo Pasta del Amore. Mit ihrem Programm Show zäme gelang es Bruno Maurer und Christian Gysi, die Zuschauer etwas vom aktuellen Geschehen abzulenken und zu entführen in eine Welt von Comedy, Performance, Artistik, Mimik und ein Body-Elektromusikstück der besonderen Art. In einem Kasperli-Theater für Erwachsene zeigte uns Pasta del Amore in optimierter Länge den Untergang der Titanic mit der damit verwobenen Liebesgeschichte, selbstverständlich mit viel komödiantischem Hintergrund und ganz eigenwilligen Hilfsmitteln und Gegenständen. In äusserst überzeugenden Stammtischgesprächen wurde uns vor Augen geführt, wie aussagekräftig solche Gespräche sind – oder eben auch nicht. Heftige Lacher und manchmal auch nur verstohlenes Schmunzeln wechselten sich beim abwechslungsreichen Programm ab.

Das Publikum genoss jedenfalls den heiteren Abend und Pasta del Amore gab gerne die gewünschte Zugabe. Diesem Künstler-Duo wünscht der Kulturkreis Däniken weiterhin viel Erfolg und Spielfreude. Auf der Website www.kulturkreis-daeniken.ch finden Sie Hinweise auf kommende Anlässe.

Evelyne Scheuss, Kulturkreis Däniken