Wir befinden uns im Eingang des Hauses, wo sich die Garderobe plötzlich zu den Klängen "Move" verselbständigt. Die Gruppe "le ragazze" eröffnet die Show "Our House" der accademia balladyum. Darauf folgt der Eintritt aller TänzerInnen durch die Tür, alle Hallo ausrufend, um mitzuteilen, dass sie zu Hause sind. Nach diesem Intro folgt ein Reigen abwechslungsreicher Darbietungen im und um's Haus. So tanzen beispielsweise die Tänzerinnen der Gruppe "G6" in der Küche und die Gruppe "New Seedz" mit dem einzigen Tänzer der über 50ig köpfigen Crew im Badezimmer. Die jüngste Gruppe "abSOlut" tanzt im Spielzimmer und die Gruppe "Dance Factory" räumt den Kleiderschrank im Teeniezimmer auf. The Brilliants brillieren mit ihrer Jazznummer zu "to build a home" und thematisieren auf subtile Art das Thema "häusliche Gewalt". "le ragazze" führen durch den Abend durch witzige Einlagen und lassen auch ihre Tanzkolleginnen aus dem Ausland via Video mittanzen. Die Darbietungen der Gruppen wurden ergänzt um Solos, Duos und das Trio der Schwestern Barrière. Die Bühnenbilder liessen den Eindruck entstehen, dass man sich tatsächlich in einem Haus befindet. Die Gruppen der accademia balladyum zeigten auf eindrucksvolle Art und Weise ihr Können und wussten das zahlreiche Publikum zu begeistern.