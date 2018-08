Wir vom Judo Club Muri durften am Openair Spektakel vom Judo & Aikido Club Wohlen am 18. August teilnehmen. Das Openair Spektakel führte der Judo & Aikido Club Wohlen aufgrund des 50 jährigen Bestehens durch. Für die kleinen Judokas wurde ein Turnier durchgeführt, aber auch die grossen Judokas kamen nicht zu kurz. Denn die grossen Judokas kamen in den Genuss eines 2 stündigen Trainings mit Ciril Grosssklaus.

Im Vorfeld des Openair Spektakel wurde ich gefragt, wo genau das Turnier stattfindet. Die Antwort kam dann am letzten Samstag. Denn das Openair Spektakel fand im freien statt, nicht wie wir es gewohnt sind in einem Dojo. Nur ein Zeltdach schützte die Judokas vor zu viel Sonne auf den Tatamis. Durch den Tag verteilt traten 11 kleine Judokas vom Judo Club Muri in verschiedenen Kategorien an. Und wir konnten tolle Plätze erreichen.

1. Platz: Selina, Dawood, Elias

2. Platz: Olivia, Ramona, Nevio

3. Platz: Anja, Evelyn, Leandro, Dean, Ibat

5. Platz: Ibat

6. Platz: Elias, Nevio

Am Abend kamen dann auch Rahel, Florian, Pascal und Iris in den Genuss des Openair Spektakels. Denn sie nahen am Training von Ciril Grossklaus teil. In den zwei Stunden konnten wir spannende Tricks und Kniffe erlernen.

Dem Judo Club Muri hat das Openair Spektakel sehr Spass gemacht. Danke dem Judo & Aikido Club Wohlen für die Einladung.