Die Schweizer Einradhockey-Nationalmannschaft, in welcher unter anderen Ramona Hürzeler, Nicolai Krieger, Silvan Meier, Christian Peier und Mirco Weingard aus der Oltner Mannschaft Devils spielen, hat an der Einradhockey Europameisterschaft in Biberist mit starken Leistungen überzeugt. Gegen die europaweit besten Teams überzeugten sie mit Powerhockey und vielen Toren. Die Vorrunde am 1. August beendete das Team als Sieger. Den Final gegen das deutsche Team Jokers gewannen sie vor toller Kulisse mit 11:4. Es ist damit ein weiterer Triumph der aktuell sehr erfolgreichen Einradhockey-Nati.