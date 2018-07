Der Vorstand der SP Obersiggenthal beantragt den Mitgliedern, Peter Stucki (62) aus Nuss­baumen als Kandidaten für die Nachwahl in den Gemeinderat am 23.9.2018 zu nominieren. Peter Stucki vermag aufgrund seiner grossen beruflichen und menschlichen Erfahrung kom­petent und aufbauend mit Veränderungsprozessen umzugehen, wie sie sich derzeit der Gemeinde Obersiggenthal stellen. Peter Stucki hat ursprünglich eine Lehre als internatio­naler Speditionskaufmann abgeschlossen. In seinem reichen Berufsleben hatte er Führungs­aufgaben in Transportfirmen inne, leitete einen wichtigen Logistikbereich bei der Post und ist heute in diesem Unternehmen Fachspezialist für die Betreuung von Grosskunden. Er ist in der Gemeinde Obersiggenthal gut verankert.

Peter Stucki hat lange im Einwohnerrat Ober­siggenthal mitgewirkt, ist Mitglied der Steuerkommission und Friedensrichter im Kreis Baden. Er ist verheiratet und Vater von drei erwachsenen Kindern. Obersiggenthal steht vor gewich­tigen, aber durchaus bewältigbaren Herausforderungen. Peter Stucki ist Garant dafür, dass die Anforderungen einer modernen Agglomerationsgemeinde, die Sicherung der Gemeindefinanzen sowie die Anpassung der Organisationsstrukturen konstruktiv, zielstrebig und in guter Zusammenarbeit mit den Beteiligten angegangen und gemeistert werden können.

Vorstand SP Obersiggenthal