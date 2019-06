Der WSV Basel verliert das zweite Playoff-Finalspiel in Horgen mit 7:5 und somit die Chance, endgültig davonzuziehen. Damit steht es nun in der Playoff-Finalserie im Best-of-Three 1:1. Am Freitag, 28.06.2019, 20:50 Uhr kommt es in Basel im Sportbad St. Jakob nun zum alles entscheiden Spiel um die Meisterschaft.