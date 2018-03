Und da dieser auch die Daten für die SHV-Seite liefert, wissen bis zu diesem Bericht lediglich die in der Halle Anwesenden, was sich an diesem Mittwochabend im CIS tatsächlich zugetragen hat. Und natürlich die 607 Follower auf Facebook, die bereits eine Vorabinformation erhalten haben.

Gerechtes Unentschieden zur Pause

So sei denn auch allen anderen verraten: Ja, der Titel des Berichts ist wahr. Der TV Solothurn hat das Derby gegen den HS Biel mit 27:26 gewonnen. Wie erwartet war es eine enge Partie, in der es zu Beginn vor allem Biel war, das jeweils vorlegen konnte.

Es war aber auch das erwartet nervöse Spiel, oft auch geprägt von technischen Fehlern und Fehlwürfen. Davon profitierten nach der Anfangsphase dann die Solothurner, die ihrerseits in Führung gingen.

Aggressives Derby

Doch auch die Solothurner waren vor Ungenauigkeiten nicht gefeit. Und vor allem nicht vor Zweiminuten-Strafen, die im zunehmend aggressiv geführten Derby nicht zu knapp verteilt wurden. So waren es denn Mitte erster Halbzeit wieder die Seeländer, welche die Oberhand hatten und mit drei Toren führten (9:6).

Nur um danach diesen Lead wieder abzugeben, im wahrsten Sinne ein Hin und Her. So war es denn auch mehr als gerecht, dass die beiden Mannschaften mit einem Remis (12:12) zum Pausentee schritten.

Nach dem Seitenwechsel die Wende

Nach dem Seitenwechsel präsentierte sich dann ein ganz anderer TV Solothurn. Das Zögern im Angriff wich der Entschlossenheit, Berührungsängste in Verteidigung und Tor verwandelten sich in beherztes Anpacken und die Nervosität musste dem Selbstvertrauen Platz machen.

Dank starker Deckung und mehreren Paraden von Keeper Taro Diethelm, und dank der gesteigerten Effizienz in der Offensive, setzten sich die Ambassadoren schnell mit vier Toren Vorsprung ab. In dieser Phase schien das Spiel bereits gelaufen, zu dominant trat der TVS auf.

Es blieb spannend bis zum Schluss

Doch ein Derby wäre kein Derby, und der TV Solothurn nicht der TV Solothurn, wenn dies bereits die Vorentscheidung gewesen wäre.

Denn die Bieler steckten nicht auf und kämpften sich, auch dank weiterer Strafen gegen die Solothurner, zehn Minuten vor Schluss wieder auf ein Tor heran (21:20). In ihrer Art scheinen sich die Teams aber zu ähneln und so waren es erneut die Solothurner, die in der Folge von Fehlern oder Strafen der Seeländer profitierten.