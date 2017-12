Das 2017 bot aus sportlicher Sicht viele Highlights. Nicht minder wichtig sind jedoch der personelle Aufwind beim BTV Aarau, der unter anderem mit dem Zuzug von Patrick Saile als sportlicher Leiter und Sprinttrainer erreicht wurde. Mit den Sprintikonen Pascal Müller und Silvan Wicki sowie den Gebrüdern Baroke steigen die Hoffnungen auf einen SVM-Aufstieg in die Nationalliga A auf ein realistisches Niveau. Bei den Frauen sorgen Denise Uphoff, Hannah Budnik und Tanja Bialek für Vorfreude. Doch wer sind diese hoffnungsvollen Neuzugänge? Wir stellen sie vor.

Die neuen Topshots:

Pascal Müller

Pascal Müller ist wieder zurück. Nach zwei Jahren beim TV Wohlen wird das Sprinttalent ab sofort wieder für Aarau in den BTV Farben an den Start gehen. Zusammen mit seinem Trainer Patrick Saile und seinen Trainingspartnern Silvan Wicki und Pin Wanheab möchte er den BTV an der nächsten Schweizer Vereinsmeisterschaft wieder in die Nationalliga A zurückführen. Der bald 29-jährige Monteur wohnt in Oberentfelden und arbeitet seit jeher 100 Prozent. Mit Pascal Müller kehrt nicht nur ein ausgezeichneter Techniker und ein erfahrener Sprinter zu uns zurück, sondern eine Vereinsikone, die seit dem Jahre 1996 nicht mehr vom BTV wegzudenken war. Mit ihm wurde der BTV Aarau viermal Schweizermeister an den Staffelmeisterschaften. Er holte weitere 13 Medaillen an Schweizermeisterschaften im Einzelsprint und brachte wertvolle Punkte an den SVM für den Verein nach Hause. Nebst seinen Leistungen an Wettkämpfen wird Müller mit seiner aufgeschlossenen Art und den frechen Sprüchen wieder für manchen Lacher auf der Tartanbahn sorgen. Zudem leitet er als Hilfstrainer von Daniel Gehri zweimal die Woche ein Nachwuchstraining und ist dort für viele Nachwuchssprinter ein grosses Vorbild.



Das sagt Müller zu seiner Rückkehr, dem vergangene Jahr und zur neuen Saison:

"Ich hatte eine schöne, familiäre Zeit in Wohlen. Und ich war im 2017 so schnell wie noch nie! Ich lief mit 10.61 sek über 100m eine neue PB und mit 21.10 sek über 200m war ich so schnell wie seit fünf Jahren nicht mehr. Dazu geholfen hat mir, dass ich lockerer wurde und natürlich der Kraftaufbau mit Patrick Saile, den ich im Februar begonnen habe. Auch habe ich bei ihm seit Juni diesen Jahres das Sprinttechniktraining besucht und konnte mich im Start verbessern. Fürs 2018 wünsche ich mir, den BTV an der SVM in die NLA zurückzuführen und mich über 100m und 200m zu steigern. Auch fehlt nicht viel für die EM-Limite und ich könnte für die Nationalstaffel aufgeboten werden. Dazu muss ich natürlich verletzungsfrei bleiben und vollen Einsatz in den Trainings geben."



Silvan Wicki

Der 22-jährige Psychologiestudent wechselte ich diesem Jahr von den Old Boys Basel zum BTV Aarau und trainiert bei Patrick Saile und Sabine Wicki. Er gilt als die grosse CH-Nachwuchshoffnung im Sprintbereich und hat somit schon einige Erfolge zu verzeichnen: In diesem Jahr startete er an der U23-EM in Bydgoszcz (POL) über 200m und lief auf den 7. Platz sowie an der Universiade in Taipei in den Halbfinal über 200m, im Jahr 2016 hat er an der EM in Amsterdam über 200m teilgenommen, davor an etlichen U20-EM und WM. Er ist mehrfacher Schweizermeister über 200m (2015/2016/2017) und über 100m (2016/2017) und mit der 4x100m Staffel (2013/2014/2015/2016). Zurzeit wohnt er noch in Riehen, BS, und pendelt dienstags und mittwochs nach Aarau für das Training.



Lukas und Max Baroke

Die beiden 16-jährigen Zwillingsbrüder aus Gränichen sind bereits ein bekanntes Gesicht in Aarau. Nun haben sie per Winter 2017 vom Satus Gränichen zum BTV Aarau gewechselt. Lukas und Max sind beide im Mehrkampf unterwegs, beide haben aber ihre Spezialitäten. Lukas hat sein Spezialgebiet im Wurf. Er ist amtierender Schweizermeister U18 im Hammerwerfen und Vizeschweizermeister U18 im Diskuswerfen und trainiert in der Mehrkampfgruppe von Philipp Osterwalder und Wurf bei Wädi Schaad. Max legt seinen Fokus vor allem auf den Stabhochsprung und den Weitsprung. Er trainiert zusammen mit der Mehrkampfgruppe von Urslua Keller / Oliver Meister und Stabhochsprung bei Karl Sager.



Denise Uphoff

Die 17-jährige Denise Uphoff ist Schülerin und macht im nächsten Jahr ihr Abitur. Sie wohnt in Reutlingen Oferdingen (nahe Stuttgart) und trainiert daher nie in Aarau. Zum BTV Aarau ist sie durch Patrick Saile gekommen, dank dem sie nun ein Doppelstartrecht hat und in diesem Jahr zum ersten Mal den BTV Aarau an der U20-SM vertrat. Sie trainiert fünfmal pro Woche beim deutschen Verein Sprintteam Wetzlar unter der Leitung von Jörg Kinzel. Ihr Start an der U20-SVM in Lausanne und dem damit verbundenen Schweizermeistertitel in der Teamwertung bezeichnet die mehrfache süddeutsche und Baden-Württembergische Meisterin als das Highlight ihrer Saison. Bei den deutschen Meisterschaften war sie krank und konnte ihre Bestform nicht abrufen. Auch an der Limite für die U18-WM in Nairobi ist sie in diesem Jahr nur knapp vorbeigeschrammt. Ihr Ziel fürs 2018 ist die U20-WM in Tampere (FIN). Zunächst aber freut sie sich riesig, die BTV-Delegation als Schweizer Vertretung am Europacup zu bereichern. Dass sie unter Druck am besten funktioniert, hat sie an der diesjährigen U20-SVM eindrücklich bewiesen: Die ganze Last eines möglichen SVM-Sieges lag auf ihren Schultern, als sie an den Start über die 200m ging. Ein Sieg hätte die Sachen klargemacht und den Titel gesichert, doch dies war dies kein einfaches Unterfangen, denn drei weitere Sprinterinnen wiesen Bestzeiten unter 25sec auf. 50m vor Ziel lag Denise noch knapp hinter Inola Blatty von der LG Nordstar Luzern, auf den letzten Metern legte Uphoff noch einmal zu und sicherte sich mit 24.53 sec nicht nur eine neue 200m PB und einen Vereinsrekord, sondern auch den Siegestitel für den BTV. Sie senkte den U18-Vereinsrekord von Martina Stoop aus dem Jahre 1990 um beinahe eine halbe Sekunde.



Hannah Budnik

Die 17-jährige Hochspringerin trainiert wie ihre Teamkollegin bei Jörg Kinzel. Seit diesem Jahr verfügt die angehende Notarfachangestellte über ein Doppelstartrecht für den BTV Aarau und vertrat uns an der diesjährigen U20-SVM. Sie wohnt in Reutlingen und trainiert ebenfalls fünf Mal pro Woche. Das Jahr 2017 war, ausser dem SVM-Sieg, nicht so, wie sie es sich erhofft hatte: "Es gab viele Enttäuschungen, weil es einfach nicht geklappt hat. Ich wusste nicht an was es lag und konnte dann meine Fehler auch nicht umsetzen. Ich hatte fast keinen guten Wettkampf und konnte nicht das zeigen, was ich kann", sagt Hannah über sich selbst. Ihr Saisonhighlight im 2017 war die Teilnahme an einer schweizerischen Meisterschaft (SVM), wo sie mit übersprungenen 1.68m ihren Wettkampf gewann und damit wichtige Punkte für den BTV sammelte. Auch im 2018 wird der Europacup-Wettkampf mit den BTV-Mädels ihr Highlight sein. Ansonsten steht für ihre kommende Saison noch vieles in den Sternen: "Ich möchte herausfinden, ob ich beim Hochsprung bleibe oder doch lieber zum Dreisprung wechsle. Die Hallensaison werde ich nicht machen, da ich einfach noch nicht fit bin und aufgrund Krankheit viel nachzuholen habe", sagt Hannah. Daher steckt sie sich auch keine Ziele fürs 2018, sondern lässt die Saison auf sich zukommen und will einfach Spass haben. "Aber natürlich möchte ich, wenn ich wieder richtig im Training drin bin und die Wettkämpfe anfangen, wieder mit vorne dabei sein", gibt sich Hannah ambitioniert.



Tanja Bialek

Die 17-jährige Kantonsschülerin aus Buchs wechselte ebenfalls per Wintersaison 2017 zum BTV Aarau. Gross geworden ist sie bei unserem Nachbarverein TV Buchs. Der Entschluss, Siebenkampf zu trainieren, brachte sie in diesem Jahr zum BTV Aarau. Ihre Lieblingsdisziplin ist der Hürdenlauf, doch sie ist auch eine schnelle Sprinterin: In diesem Jahr wurde sie zum dritten Mal nacheinander Schnellschte Buchserin, mit einer Zeit von 10.78 sec über 80m war sie so schnell wie noch nie jemand vor ihr. Die Mehrkämpferin wird nun von Ursula Keller und Oliver Meister betreut.



Der BTV Aarau heisst alle Neuzugänge herzlich willkommen und wünscht euch eine gute Saison 2018. Wir freuen uns schon jetzt auf tolle Wettkämpfe mit euch!