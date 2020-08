Neustart: Spazierwanderung im Bezirk Laufenburg

Route: Sisseln - Sissleweg - Boll - Kaisten. Nach dem Startkaffee wird ein kurzes Stück auf dem Rheinuferweg, danach der Sissle entlang leicht aufwärts gewandert. Nach einer knappen Stunde geht es in den Wald unterhalb der Chinzhalde. Weiter führt der Weg ins Gebiet Boll, meist dem Waldrand entlang nach Kaisten. Hier reicht es vielleicht noch für einen individuellen Schlusstrunk vor der Heimfahrt. Picknick und Getränke aus dem Rucksack. Wanderzeit knapp 2 Std. Länge 7 km. Total 70 m bergauf und 30 m bergab. Das Gruppenbillett besorgt die Wanderleitung: Marianne Bircher (079 613 87 58). Anmeldung ist nicht notwendig. Bitte beachten: in Bahn und Bus gilt eine Maskentragepflicht! Am Vortag ab 14 Uhr das Wandertelefon abhören 062 837 50 41 mit den Details über die Durchführung.

Mittwoch 12. August 2020

Abfahrt Aarau Bahnhof SBB Gleis 2 08:45

Voraussichtliche Rückkehr in Aarau um 15:24 Uhr