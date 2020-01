Neujahrshock der SVP Oberentfelden - Teilnehmende frischen ihr Wissen im Fahrkundeunterricht auf

Der erste Anlass im Jahr 2020 wurde der Weiterbildung gewidmet. Der ehemalige Gemeindeammann und Inhaber der Fahrschule Kiss, Markus Werder, frischte das Wissen über korrektes Autofahren der Anwesenden auf. «Wer fährt, trinkt nicht.» gilt nicht nur während den Festtagen, sondern immer! Wer in der Schweiz mit einem Atem- oder Blutalkoholwert von 0.25mg/l bzw. 0.50 Promille oder mehr ein Motorfahrzeug fährt, muss mit rechtlichen Folgen rechnen. Ein Glas (3 dl) Bier oder Alkopop mit einem Alkoholgehalt von 5 Volumenprozent führt bereits zu einem Blutalkoholwert zwischen 0.2 und 0.5 Promille. Wenn man weiss, dass schon 0.2 Promille die Fahrtüchtigkeit verringern, versteht es sich von selbst, dass Nüchternheit am Steuer keine sinnlose Vorschrift ist.

Die "Kunst" des richtigen Verhaltens im Kreisel

Eine besondere Herausforderung ist das korrekte Befahren von Kreiseln, insbesondere dann, wenn sie mehrspurig sind. Fahrzeuge im Kreisel haben immer den Vortritt gegenüber den von rechts einfahrenden Fahrzeugen. Vor der Einfahrt muss deshalb der Fahrzeuglenker die Fahrt verlangsamen und sich vergewissern, dass sich kein vortrittsberechtigtes Fahrzeug nähert. Der Blinker muss nicht gestellt werden. Vor dem Verlassen des Kreisels muss der Blinker nach rechts gestellt werden. Dies darf nicht zu früh erfolgen, damit einfahrende Fahrzeuglenker nicht irritiert werden und zu früh einbiegen. Zweiradfahrer sind im Kreisel besonders zu beachten und möglichst nicht zu überholen. Allfällige Fahrstreifenwechsel im Kreisel sind durch Zeichengabe anzuzeigen! Hand aufs Herz, geschätzte Leserinnen und Leser: Hätten Sie all das gewusst?

Dies und vieles mehr wurde der grossen Besucherschar in Erinnerung gerufen. Im Anschluss an den «Theorieunterricht» wurde ein feines Nachtessen im Gasthof Engel genossen und über zahlreiche Erlebnisse im Strassenverkehr berichtet. Das nächste Treffen findet schon bald anlässlich der 99. Generalversammlung am 15. Februar 2020 statt. Weitere Informationen findet man unter: www.svp-oberentfelden.ch. (fr)