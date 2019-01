Am Dreikönigstag fand in diesem Jahr der Neujahrs Apéro in Zetzwil statt. Mit Rücksicht auf die Skifahrer fand der Neujahrs Apéro später als sonst statt, was der erfreuliche Grund sein könnte, dass sich sehr viele Gemeindemitglieder eingefunden haben. Alt und Jung wurden herzlich begrüsst. Die Neujahrsansprache hielt in diesem Jahr Gemeinderätin Lilo Henkel. Sie machte einen Rückblick auf die Tätigkeiten im Jahr 2018 in den Ressorts Sozial- und Fürsorgewesen, Entsorgung und Kultur und einen Ausblick auf das Jahr 2019. Es waren Informationen die für den ein oder anderen neu waren und für alle sehr informativ. Gemeindeammann Daniel Heggli stellte die Kandidaten für die Ersatzwahl des Gemeinderates vor und stiess dann mit allen auf ein gutes neues Jahr an. Das Büfett und der Königskuchen mit Preisen kam von der Bäckerei Gysi. Für die Organisation hatte wie immer die Kulturkommission gesorgt.