Am Freitag, 23. März 2018 durfte der Präsident, Max Eichenberger, 55 Musikantinnen und Musikanten der MG Muhen zur Generalversammlung bei der Stiftung Wendepunkt in Muhen begrüssen.

2018 standen personelle Wechsel beim Vorstand und der Musikkommission an. Michelle Koller und Susanne Müller traten nach 14 Jahren Vorstandstätigkeit zurück. Als neue Kassierin konnte Rebekka Buser, als neue Aktuarin Nathalie Müller gewählt werden. Peter Müller ist neu in die Musikkommission gewählt worden. Die weiteren Positionen blieben unverändert. Max Eichenberger bedankte sich bei allen für ihr Engagement und den Einsatz zugunsten des Vereins. Reto Borer wurde mit grossem Applaus für zwei weitere Jahre als Dirigent der MGM bestätigt.

Für guten Probenbesuch durften 20 Musikantinnen und Musikanten ein Präsent entgegennehmen. 2 Eintritte stehen 3 Austritten gegenüber. Die MGM zählt einen erfreulichen Mitgliederbestand von 61 Musikantinnen und Musikanten.

Unter dem Traktandum Ehrungen wurde Stefan Müller mit 20 Aktivjahren zum Ehrenmitglied ernannt. Max Eichenberger und Esther Lüscher werden am Kantonalmusikfest Laufenburg für 35 Aktivjahre zu eidg. Veteranen geehrt. Fritz Wernli darf auf beeindruckende 60 Aktivjahre zurückblicken und wird ebenfalls in Laufenburg mit der CISM-Medaille ausgezeichnet.

Höhepunkt des Vereinsjahres wird die Teilnahme am Kantonalmusikfest in Laufenburg sein. Im Rahmen einer Aktion des Blasmusikverbandes werden am Samstag, 5. Mai um 10.30 Uhr im ganzen Kanton über 40 Vereine gleichzeitig ein Konzert / Ständchen zum Besten geben. Die MGM freut sich auf viele Zuhörer beim Parkplatz der Waldeck in Muhen. Bei Schlechtwetter findet das Ständchen unter dem Strohdachhaus statt.

Weitere Anlässe der MGM

5. Mai: #BlasmusikAargau goes live & together, (oben erwähntes Ständchen)

23. Juni: Kantonalmusikfest Laufenburg

7. September: Laternenkonzert am Waldfest Muhen

11./12./18./19. Januar 2019: Jahreskonzerte in Hirschthal

Aktuelle Informationen: www.mgmuhen.ch