Neuer Vereinstrainer für den TV Egerkingen

Nachdem uns der grün-schwarze Vereinstrainer fünf Jahre treu zur Seite stand, uns an etliche Turnfeste, Turnunterhaltungen und anderen Vereinsanlässen begleitete, war es Zeit für etwas Neues. Bereits 2019 wurde ein Trainerkomitee, gemischt aus allen Reigen, zusammengestellt und mit der Evaluierung neuer Trainer beauftragt. Verschiedene Modelle und Farben wurden dann an der diesjährigen Generalversammlung im Januar präsentiert. Nach zwei Abstimmungen entschied sich der Turnverein für das blau/graue Modell. Im Laufe des Sommers durften wird dann endlich den neuen Trainer entgegennehmen. Einen besonderen Dank an das Trainerkomitee für ihren Einsatz und die Evaluation des neuen Trainers.

Auch wenn wir den Trainer leider noch an keinem Turnfest zeigen durften, ist die Freude gross und wir hoffen natürlich, diesen im nächsten Jahr an möglichst vielen Anlässen tragen zu dürfen.

Neben den Aktiven wurde auch die Jugendabteilung mit neuen T-Shirts ausgestattet. Einen herzlichen Dank an die Regiobank Solothurn, welche die T-Shirts sponserte.

Einen besonderen Dank geht an unsere Hauptsponsoren: Die Reinhold Dörfliger AG hat aufgrund des Trainers einen grossen zusätzlichen Sponsoringbetrag gesprochen. Mit unserem zweiten Hauptsponsor, der Regiobank Solothurn, durfte der TVE den Sponsoring-Vertrag verlängern. Wir freuen uns, so langjährige und grosszügige Unterstützer an unserer Seite zu haben. Vielen herzlichen Dank.

Sobald es der Mindestabstand wieder zulässt, freuen wir uns, den Trainer auch noch als ganzer Verein präsentieren zu dürfen.

Philip Spahr