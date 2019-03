Dieses Jahr, findet der 23. Geräteturn- Frühlingswettkampf am Samstag, 30. März in der Dreifachturnhalle in Oberentfelden statt. Der Sportverein SATUS Oberentfelden freut sich über einen neuen Teilnehmerrekord von mehr als 500 Turnerinnen und Turnern. Gerne heissen wir Sie als Zuschauer willkommen.

Geturnt wird in allen Kategorien von K1 bis hin zu den Damen. Am frühen Morgen starten unsere jüngsten TurnerInnen in der Kategorie 1 +2. Unsere etwas älteren Turnerinnen zeigen ihr Können am späteren Abend. Alle werden uns sicher mit ihren tollen Leistungen begeistern. Das Wettkampfprogramm ist unter www.satus-oberentfelden.ch zu finden.

Unterstützen sie unsere Sportlerinnen und Sportler mit ihrer Anwesenheit und feuern Sie sie an. Das Team unserer gut organisierten Festwirtschaft heisst sie herzlich willkommen. Wir freuen uns, sie zu bedienen und mit feinem Essen verwöhnen zu dürfen. Kommen sie vorbei und geniessen sie einen spannenden Wettkampftag mit guter Stimmung und frohem Beisammensein.