Qi Gong- und Tai Chi-Meister aus China

Die Kampfsportschule Aarau konnte mit Dr. chin. Linxian Yang und Dr. chin. Ching Gebauer zwei hochqualifizierte Qi Gong- und Tai Chi-Meister aus China als neue Leiter Qi Gong für die Standorte Aarau und Brugg sowie für Tai Chi in Aarau gewinnen. Beide Experten sprechen fliessend Deutsch.



Dr. chin. Linxian Yang und Dr. chin. Ching Gebauer sind erfahrene TCM-Fachärzte mit langjähriger therapeutischer Erfahrung und Ausbildung in Traditioneller Chinesischer Medizin (TCM), Qi Gong und Tai Chi. Sie verfügen über ein enormes Wissen und langjährige Erfahrung in den verschiedensten Stilarten und Formen des Qi Gong und Tai Chi (40 bzw. 30 Jahre) sowie in deren Unterrichtserteilung.



Dr. chin. Yang war zusätzlich 10 Jahre Vorstandsmitglied im Forschungsinstitut für Grenzwissenschaften in Shaanxi (China). Dr. chin. Gebauer ist Vorstandsmitglied der Zürcher Gesellschaft für Traditionelle Chinesische Medizin (TCM) und Dozentin bei Biomedica Basel.