Die gemeinsame Planung des Schulraums und der Gemeinderäumlichkeiten stiess auf Verständnis. Vermisst wurde aber die Information betreffend weiteren günstigeren aber dennoch zweckmässigen Möglichkeiten. Wie zuverlässig waren und sind die Prognosen bzgl. notwendigem künftigen Schulraum? Wie wurden neue Ansätze und Modelle für die optimale Schulraumnutzung einbezogen? Inwiefern wurden die Effizienzgewinne bzgl. neuer Arbeitsformen und Nutzung neuer Technologien für den Platzbedarf im Verwaltungsgebäude berücksichtigt? Was geschieht in der Tragbarkeit der Finanzen, wenn mit der Umsetzung beider Projekte – Umbau des alten Gemeindehauses in ein Schulhaus und Bau eines neuen Gemeindehauses – weitere CHF 30 Mio. Schulden angehäuft geworden wären? Für die FDP eindeutig zu viele Fragezeichen, um einen derart grossen neuen Kredit zu schultern.

Erfreut wurde festgestellt, dass eine Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger an der Gemeindeversammlung das gleich sah und den Kreditantrag ablehnte. Das Ziel der FDP bleibt, die Behörden bei der Entwicklung Spreitenbachs mit guter Infrastruktur zu begleiten und kostenbewusst die besten sowie anpassungsfähigsten Lösungen zu finden. Dazu braucht es Dialog und eine Denkweise in Varianten. Gerade in stark abwechselnden Zeiten wäre es aus Sicht der FDP verheerend, sich auf Lösungen einzuschiessen, die auf den ersten Blick gut erscheinen, für die Zukunft aber grosse Lasten und Unbeweglichkeit bedeuten.

Gerne steht die FDP dem Gemeinderat auf Wunsch zur Verfügung, um mitzuhelfen Varianten auszuarbeiten, die die Bedürfnisse sowie Möglichkeiten der Gemeinde Spreitenbach optimal abbilden und damit auf eine breite Akzeptanz stossen.