Am Sonntag 5. November fand in Birmenstorf die 3. Verbandsmeisterschaft des Polysport Nordwestschweiz statt. Organisiert wurde das Turnier vom gleichen, eingespielten OK wie vor zwei Jahren. Die Gastgeber traten gleich mit drei Elite-Mannschaften und einer Mixed-Mannschaft an. Die Stimmung in der Turnhalle war von Anfang an motiviert und fair, so gab es dann auch viele spannende Spiele, die sich während des ganzen Tages zutrugen. Trotz zum Teil hart umkämpften Punkten gab es beim Rangverlesen aber keine noch so kleine Verletzung zu beklagen, was vor allem den Spielerinnen und Spielern hoch angerechnet werden kann.

Nach der Gruppen-Phase konnten sich zum Schluss Birmenstorf 1 und Hägendorf im Final gegenüber stehen. Die Birmenstorferinnen verloren letztes Jahr ihren Pokal an die Hägendorferinnen und waren in den Startlöchern dies wieder zu ändern. Dies geling ihnen ohne einen einzigen Satzverlust am ganzen Turnier, wobei im Final bei beiden Mannschaften die Kräfte nachliessen und das Spiel nicht mehr die morgige Spritzigkeit aufwies. Birmenstorf 2 machte mit dem 3. Rang das Podest komplett und das noch Erfahrung sammelnde Birmenstorf 3 platzierte sich auf Rang 10. Der 3. Rang der Mixed-Mannschaft komplettiert das Heim-Quartett.

Die Zuschauer kamen auch in kulinarischen Belangen auf Ihre Kosten; sie wurden unter anderem mit feinen Salaten, selber gemachten Sandwiches am Meter und einem ausgiebigen Kuchenbuffet verwöhnt, während sie dem Schweisstreiben in der Halle zuschauten. Aus Sicht des SV Birmenstorf also eine durchaus gelungene Verbandsmeisterschaft.