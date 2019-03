An der diesjährigen Korbballmeisterschaft des Regionalturnverbands Solothurn und Umgebung konnte sich Nennigkofen-Lüsslingen 1 (Lü-Ne) gegen den Vorjahressieger Oberdorf 1 klar durchsetzen und holte sich verdient den Titel.

Die beiden Favoriten der Kategorie A, Oberdorf 1 und Lü-Ne 1, schenkten sich in der Direktbegegnung der Vorrunde nichts. Nach ihrer ersten Begegnung stand es mit 9:9 zwischen den beiden Mannschaften unentschieden. Im Rückspiel konnte sich Lü-Ne1 gegen seinen Gegner mit 8:7 durchsetzen. Mit diesen zwei Punkten ging Lü-Ne 1 nach der Vorrunde in Führung. In der Schlussrunde gewannen die Bucheggberger ihre letzten beiden Spiele gegen Welschenrohr 1 und Oberdorf 2 souverän und liessen Oberdorf 1 somit keine Chance, den Punkterückstand aufzuholen. Lü-Ne 1 erobert sich damit nach zwei Jahren den Platz an der Tabellenspitze zurück.

In der Kategoire B holten sich die Horriwiler einen klaren Sieg vor Messen 1 und steigen damit nach ihrem letztjährigen Abstieg bereits wieder in die Kategorie A auf. In der Kategorie C hingegen wurde die Verteilung der Podestplätze zur Zitterpartie. Nach dem letzten Spiel herrschte zwischen Günsberg, Lommiswil und Lü-Ne 2 Punktegleichstand. Durch die Resultate der Direktbegegnungen gewinnt am Ende Lommiswil vor Günsberg und Nennigkofen-Lüsslingen 2 und spielt damit in der nächsten Saison in der Kategorie B.