Das Wetter meinte es sehr gut mit den 30 Athleten und ihren Trainern, während vier Tagen konnte bei schönstem Sonnenschein im St. Galler Rheintal trainiert werden. Nicht nur das Training stand im Zentrum, sondern auch das gesellige Zusammensein.

Neu in diesem Jahr reiste die Gruppe mit dem Car nach Balgach. So hatten wir auch genügend Platz für unser Trainingsmaterial, von Stabhochstäben über Speere bis zu Bällen, wir hatten alles mögliche eingeladen. Trotz des frühen Aufstehens waren alle schon munter, bei bekannten Liedern wurde lauthals mitgesungen.

Es wurde in je zwei U14 und U16 Gruppen zweimal täglich trainiert. Am Morgen gab es immer ein Einwärmen mit allen, hier wurde mehr als einmal auch getanzt, manche konnten mehr Gefallen daran finden, andere weniger. Pro Halbtag standen zwei Disziplinen an, welche bei verschiedenen Trainern stattgefunden haben. So konnten alle Disziplinen aus den Bereichen Sprint, Sprung und Wurf abgedeckt werden. Besonders Wert wurde auch auf die Staffeln gelegt, da ja schon bald die Kantonalen Staffelmeisterschaften (18. Mai in Berikon-Widen) stattfinden.

Nach dem Training am Nachmittag war der Schwimmbadbesuch im hauseigenen Bad angesagt. Auch sonst am Mittag oder am Abend konnten alle frei entscheiden, wie sie sich beschäftigen möchten. Die Einen haben getanzt, waren auf der Slackline und die Anderen haben sich auch mal ein wenig ausgeruht.

Verhungern mussten die Teilnehmer nie! Am Morgen gab es ein grosszügiges Buffet, unter anderem mit Müesli, welches von familia gesponsert wurde, vielen Dank! Am Mittag gab es etwas Kaltes und Leichtes zum Essen, am Abend dann warmes Essen vom Partyservice des Metzgers. Um 21.00 Uhr gab es dann jeweils noch die feinen mitgebrachten Kuchen als Dessert.

Wir möchten uns gerne bei den Trainern und dem Küchenteam bedanken für die Organisation und Durchführung! Der Dank geht an Roman, Petra, Astrid, Reto, Felix, Marius, Bitsch, Ayla, Deborah, Giulia, Alina & Bettina,

In der Bildergallerie und in den Tagesberichten erhält ihr einen weiteren Eindruck von unserer tollen Lagerwoche!