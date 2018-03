In der Winterpause konnte unser Nachwuchs einige Erfolge verzeichnen. Neben dem Gewinn des Titels SCHWEIZERMEISTER in der Kunstrasenliga Kat D1 am 25.2.2018 in Rafz ZH haben unsere G Junioren gestern am 4.3. 2018 den ersten Platz im Aqua Basilea Cup mit 6 Siegen in 6 Spielen sichern erreichen koennen.

Wir gratulieren Trainern und Mannschaft.