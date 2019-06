Am Dienstag, 25. Juni 2019 trafen sich rund 300 Turnerinnen und Turner aus dem Badener Kreisturnverband zum alljährlichen Nachtmarsch in Würenlos. Der Anlass wurde vom Turnverein Würenlos organisiert.



37 Gruppen erkundeten in einem rund zweistündigen Rundmarsch das wunderschöne Dorf Würenlos. Dazwischen versuchte man sein Glück an acht verschiedenen Posten. Unter anderem zielte man möglichst genau beim Gummistiefelwerfen oder beim Chriesistei-Spucke, versuchte sein Glück mit der Wasserpistole und beim Basketball-Wurf und auch ein Quiz über Würenlos fehlte nicht. Im Anschluss an die sportliche Leistung traf man sich in der Mehrzweckhalle zu einem feinen währschaften z’Nacht. Natürlich wurde auch der Durst gestillt. War es an diesem Tag doch über 30°C warm. Um 22.00 Uhr stand dann das Rangverlesen auf dem Programm. Gespannt war man auf sein Ergebnis. Schlussendlich durfte sich die Gruppe «Orange 2» des SV Bergdietikon über den Sieg freuen. Die drei Erstplatzierten Teams erhielten einen Korb mit vielen Leckereien aus dem Dorf. Herzlichen Dank an die Sponsoren: Markwalders Hoflädeli, Birchhof, Bäckerei Schwab und Weingut Wetzel.



Nach einem letzten «Schlummi» machten sich die Vereine dann wieder auf den Heimweg und konnten viele schöne Eindrücke aus Würenlos mitnehmen. Herzlichen Dank an alle welche mitgemacht haben und ein grosses Dankeschön ans OK sowie die zahlreichen Helferinnen und Helfer welche diesen Anlass zu einem tollen Erfolg gemacht haben.



Viele Fotos sowie die Rangliste gibt es unter www.badenerktv.choder www.tvwuerenlos.ch.

Text: Reto Widrig / Fotos: Martina Möckel