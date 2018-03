Nachdem gestern Mittwoch aufgrund des Verkehrsunfalls auf der A2 und des daraus folgenden Verkehrskollapses in der Region Floorball Fribourg den Weg in die Sporthalle Sandgruben nicht mehr rechtzeitig schaffen konnte, musste das Spiel nach einer ersten Spielzeitverschiebung schliesslich in Absprache mit dem Gegner, den Schiedsrichtern und dem Verband abgesagt werden. Heute wurden nun in Absprache mit allen Beteiligten die restlichen Spiele der Serie neu angesetzt und zwar wie folgt:

Spiel 3: Samstag 17. März, 18:00 Uhr, Sandgruben, Basel

Spiel 4: Sonntag 18. März, 17:00 Uhr, Ste-Croix, Fribourg

Spiel 5: Mittwoch 21. März, 19:30 Uhr, Sandgruben, Basel

Am 17. März spielen also in der Sandgruben um 10:30 Uhr zuerst die U21-Juniorinnen ihr zweites Playoff-Spiel gegen Zug, danach tritt die U16 A um 13:30 Uhr ebenfalls gegen Zug zu ihrem Heimspiel in der Viertelfinal-Playoffserie an und anschliessend kommt es vielleicht zum entscheidenden Spiel in den Halbfinal-Playoffs der Herren NLB um 18:00 Uhr.

Unihockey-Spektakel ist garantiert!