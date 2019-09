Zum 5. Mal hat die Musikschule Dietikon in den Sommerferien für die Musikschülerinnen und -schüler die Aktion „MUSIKPASS“ durchgeführt: 21 Kinder und Jugendliche - 6 Jungs und 15 Mädchen, verteilt auf 8 verschiedene Instrumente und durchschnittlich knapp 10 Jahre alt - haben mitgemacht. Sie haben an mindestens der Hälfte der Sommerferientage während je einer Viertelstunde musiziert. Bravo, wir sind sehr stolz auf unsere jungen Instrumentalisten!

Anlässlich eines Apéros am vergangenen 27. August wurden im Garten des Musikschulhauses die Teilnehmenden beglückwünscht, gleichzeitig fand die mit Spannung erwartete Verlosung der Hauptpreise statt. Zu gewinnen gab es diesmal Karten für ein besonderes Erlebnis: 5 GewinnerInnen dürfen wir einladen, am 10. November zusammen mit einer Begleitperson das Familienkonzert „Nussknacker“ des Tonhalle-Orchesters in Zürich zu besuchen! Für einmal Musik hören, die live gespielt wird in einem pompösen Saal von einem grossen Orchester, Musikerinnen und Musiker beim Spielen ihrer Instrumente beobachten und sehen, wie ein Dirigent seine Musiker durch ein Musikstück führt. Es war eine grosse Freude, den strahlenden Gewinnern persönlich gratulieren zu dürfen und attraktive Preise übergeben zu können.

Haben auch Sie Lust, ein Musikinstrument zu entdecken und zu erlernen…? Die Musikschule Dietikon führt am 26. September einen Beratungsabend speziell für Erwachsene durch. Interessierte melden sich bitte bis zum 19. September auf dem Sekretariat der Musikschule.