Am Freitag, 2. März 2018 traf sich die Musikgesellschaft Oensingen im Gasthof Rössli Oensingen zu ihrer 26. Generalversammlung. Dazu konnte Präsident Christian Kunz nebst den Aktiven auch den neuen Dirigenten Christian Joseph, die Ehrenpräsidenten Hansruedi Baumgartner und Ehrendirigent Toni Rüfenacht sowie die Ehrenmitglieder Robert Baumgartner und Christine Dubach herzlich begrüssen.

Im seinem Jahresbericht blickte Christian Kunz auf ein spannendes und intensives Vereinsjahr zurück. Mit der Jubiläumsfeier „Tönsinger“ und der Durchführung des Regionalmusiktages in Oensingen konnten wir drei unvergessliche Tage im Zeichen der Blasmusik verbringen. Mit der Wahl des neuen Dirigenten Christian Joseph aus Buckten am 30. November 2017 konnte ein zeitintensives und erinnerungsvolles Jahr beendet werden.

Dem im vergangenen Vereinsjahr verstorbenen Aktiv-Ehrenmitglied Hans Schnider und dem Ehrenmitglied Anna Zwahlen gedachten die Musikantinnen und Musikanten mit einer Schweigeminute.

Mit viel Applaus wurden Bettina Moser (Querflöte), Thierry Weissen (Tenor-Saxophon) und Fabienne Zeltner (Querflöte) als neue Mitglieder aufgenommen. Günther Thomman (Euphonium) und Yannic Wilhelm (Perkussion) werden die Musikgesellschaft im laufenden Vereinsjahr als Freimitglied unterstützen. Leider musste der Verein aber auch zwei Austritte zur Kenntnis nehmen. Die Musikgesellschaft Oensingen wählt ihre Vereinsleitung alle zwei Jahre neu. Der ganze Vorstand wurde für weitere zwei Jahre in unveränderter Besetzung im Amt bestätigt.

Wie immer ist das Arbeitsprogramm des neuen Vereinsjahres reich befrachtet. Musikalische Hauptanlässe sind das Frühlingskonzert vom 26. Mai 2018 im Bienkensaal, der Regionalmusiktag in Mümliswil am 16 Juni 2018 und das Adventskonzert vom 9. Dezember 2018.

Gegen Ende der Versammlung wurde wiederum eine Musikantin für ihre langjährige Treue zur Blasmusik besonders geehrt. Beatrice Arber ist schon 25 Jahre aktive Musikantin und wurde darum zur kantonalen Veteranin und neuem Ehrenmitgliedern der MGO ernannt. Reto Bobst wurde für 35 Jahre aktiv musizieren zum eidgenössichen Veteran ernannt. Beide werden ihre offizielle Ehrung durch den Musikverband am Regionalmusiktag in Mümliswil am 16. Juni 2018 entgegennehmen können.Zudem wurde Kurt Zimmerli für besondere Verdienste zum neuen Ehrenmitglied der Musikgesellschaft Oensingen geehrt.

Zuletzt dankte Christian Kunz allen Chargierten und Helfern im Hintergrund für ihren fleissigen Einsatz zu Gunsten der MGO.