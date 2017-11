Adventskonzert der erweiterten Choral Schola Möhlin in der röm.-kath. Kirche Möhlin

Seit etwa 15 Jahren besteht die Tradition der Adventskonzerte der Choralschola Möhlin, die sich aus diesem Anlass zum gemischten Chor erweitert. Dieses Jahr stehen zwei Werke im Mittelpunkt, die in ihrer Entstehung ziemlich genau 300 Jahre auseinander liegen: Die „Weihnachtsgeschichte in Liedern“ für Chor und Gitarre der Hamburger Komponistin Felicitas Kukuck (!) sowie die Lieder aus dem „Hohen Lied Salomos“ des Berner Barockkomponisten Johann Ullrich Sulzberger. Matthias Heep, Dirigent und Leiter der Schola, hat das mehr oder weniger vergessene Werk aus dem Druck von 1674 in moderne Notenschrift übertragen und speziell für dieses Konzert ein­ge­rich­tet. Die Sängerinnen und Sänger musizieren zusammen mit Priska Weibel (Gitarre, Laute) und Marco Lo Cicero (Viola da Gamba). Das Konzert, das ausserdem noch Solowerke für Laute sowie Gregorianische Gesänge bietet, findet am zweiten Advents­­sonntag, dem 10. Dezember 2017, um 17 Uhr in der röm.-kath. Kirche St. Leodegar in Möhlin statt.