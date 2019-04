Das Engagement von Sponsoren, welche die Turner des MTV Kappel mit einem Beitrag für die erreichte Punktzahl am letztjährigen Kantonalturnfest unterstützt haben, machte es möglich, dass sich die Turner am Eidgenössischen Turnfest in Aarau in einem neuen Shirt präsentieren können.

Das mittlerweile in die Jahre gekommene alte Vereinsshirt hat damit seinen Dienst erfüllt und die Turner dürfen sich an ihren Anlässen in einem neuen, modernen Erscheinungsbild präsentieren.

Zur Abgabe der Shirts mit anschliessendem Fototermin durfte der Präsident eine stattliche Anzahl Turner in der Halle begrüssen.