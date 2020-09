Montag, 21. September 2020 um 20:00 Uhr in Binningen Spiegelfeld

Wird Olten der Favoritenrolle gerecht?

Für die SPL2 des HV Olten steht nach einem gelungenen Samstag und zwei weiteren Punkten bereits am Montagabend der nächste Ernstkampf auf dem Programm. Im Rahmen des Schweizer-Cups steht man aktuell im 1/16-Final und trifft dort auf die zweite Mannschaft der HSG Leimental. Die Erstligistinnen spielen in der Gruppe zwei und stehen dort nach den ersten zwei Spielen auf dem letzten Zwischenrang. Die beiden Niederlagen zogen sie sich gegen die SG Muotathal/Mythen-Shooters und den STV Willisau zu. Die Stärkeverhältnisse oder viel mehr die Erwartungen an dieses Spiel sind somit klar. Doch bekanntlich sind genau solche Spiele für den Favoriten meist schwierige Spiele. Für die Oltnerinnen gilt es sich voll und ganz auf sich selbst zu konzentrieren und die volle Leistung aufs Parkett zu bringen.

Auf geht’s Oute!

Jana Wyss